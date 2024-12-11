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مختل عقليا يتسبب باستنفار للحو ثيين عقب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

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مختل عقليا يتسبب باستنفار للحو ثيين عقب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

مختل عقليا يتسبب باستنفار للحو ثيين عقب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت عناصر حوثية على الاعتداء بالضرب على مختل عقليًا، في مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن) بسبب هتافه بـ"تغيير النظام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق، اعتداء عناصر حوثية من إدارة أمن العدين على المختل بعد أن قال "استعدوا يا شعب اليمن النظام بايتغير".


وعقب ذلك قامت العناصر الحوثية بركل وسحب المواطن "المختل" واقتياده إلى مقر إدارة الامن.

وتعيش مليشيا الحوثي الإرهابية، حالة من الرعب والهلع، وتخوفات من انتفاضة شعبية ضدها، أو تحرك عسكري ينهي سيطرتها على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها.

وازدادت التخوفات الحوثية، عقب انهيار حزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سوريا.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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