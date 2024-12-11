مختل عقليا يتسبب باستنفار للحو ثيين عقب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

أقدمت عناصر حوثية على الاعتداء بالضرب على مختل عقليًا، في مديرية العدين بمحافظة إب (وسط اليمن) بسبب هتافه بـ"تغيير النظام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق، اعتداء عناصر حوثية من إدارة أمن العدين على المختل بعد أن قال "استعدوا يا شعب اليمن النظام بايتغير".



وعقب ذلك قامت العناصر الحوثية بركل وسحب المواطن "المختل" واقتياده إلى مقر إدارة الامن.

وتعيش مليشيا الحوثي الإرهابية، حالة من الرعب والهلع، وتخوفات من انتفاضة شعبية ضدها، أو تحرك عسكري ينهي سيطرتها على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها.

وازدادت التخوفات الحوثية، عقب انهيار حزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سوريا.