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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة النرويج لدى اليمن - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة النرويج لدى اليمن - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة النرويج لدى اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:

تسلم معالي الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، نسخة أوراق اعتماد سعادة السفيرة كيرستي ترومسدال، سفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج لدى اليمن.

ورحب معالي الوزير الزنداني بسعادة السفيرة ترومسدال، وتمنى لها التوفيق في أداء مهامها، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وخلال اللقاء، بحث معالي الوزير مع سعادة السيدة هايدي البورجي يوهانسون، المبعوثة النرويجية إلى اليمن، التطورات الإقليمية وأنعكاساتها على الوضع في اليمن، كما تم استعراض الجهود المبذولة لانهاء الحرب وتحقيق السلام في بلادنا .

وأشاد معالي الدكتور الزنداني دور وجهود مملكة النرويج، ومواقفها الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأكدتا سعادة السيدة كريستي ترومسدال، وسعادة السيدة هايدي يوهانسون التزام حكومة النرويج بدعم الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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