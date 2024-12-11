هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

لملس يفتتح المباني الجديدة في إصلاحية سجن المنصورة المركزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لملس يفتتح المباني الجديدة في إصلاحية سجن المنصورة المركزي - أخبار كلمتك

لملس يفتتح المباني الجديدة في إصلاحية سجن المنصورة المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:

افتتحا وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، والعميد أبوبكر جبر، نائب مدير أمن عدن،اليوم الأربعاء، المباني الجديدة التابعة لإصلاحية سجن المنصورة المركزي، التي استحداثها ضمن برنامج تأهيل وصيانة المنشآت الأمنية في العاصمة عدن الممول من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد لملس، خلال الافتتاح الذي حضره رئيس مصلحة السجون بالجمهورية اللواء صالح عبدالحبيب، ومدير عام مديرية المنصورة أحمد علي الدؤودي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين المنظومة الأمنية في العاصمة عدن، وتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد الإصلاحيات في أداء واجباتها على أكمل وجه.

وأشار لملس إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الجوانب الإنسانية داخل السجون، من خلال تحسين ظروف الاحتجاز، لضمان المعاملة الكريمة للنزلاء وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.

وشدد المحافظ لملس على أهمية تكثيف برامج التأهيل والتدريب الموجهة للمساجين، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بدء حياة جديدة بعد قضاء مدة العقوبة، مؤكداً التزام السلطة المحلية بتطوير هذه البرامج ودعمها لتحقيق أهدافها المرجوة.

وبدوره أكد العميد أبو بكر جبر، أهمية برامج تأهيل المنشآت في تحسين بيئة العمل في القطاع الأمني، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز القدرات الأمنية والبنية التحتية في عدن.

من جانبه، استعرض العقيد نقيب اليهري، مدير إصلاحية السجن المركزي، الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجناء، لافتًا إلى أن إدارة الإصلاحية تركز على الجوانب الإنسانية وبرامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عاجل:أمريكا تعترف بتعرضها لهجوم حو ثي بخليج عدن وتؤكد هذا الامر بشان بوارجها الحربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق