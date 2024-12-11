قلق متزايد تواجهه جماعة الحو ثي في صنعاء .. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثيين تواجه قلقًا متزايدًا من انتفاضة شعبية محتملة ضدها، خاصة بعد تراجع مشروعهم الإقليمي في سوريا ولبنان.

وقامت الجماعة مؤخرا بتحركات في محاولات يائسة لتثبيت أقدامها داخليًا وسط انقسامات واتهامات متبادلة بالفساد والتقصير.

وكشفت المصادر أن قيادات الحوثيين بدأت بالتواصل مع العديد من مشايخ اليمن، حيث قدموا لهم أموالاً طائلة عبر عبدالكريم الحوثي، في محاولة لاستمالتهم.

وذكرت أن جماعة الحوثيين ضغطت على قيادة حزب المؤتمر في صنعاء للقبول بالدخول في شراكة سياسية معها، لكن العرض قوبل بالرفض حتى الآن.