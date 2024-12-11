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قلق متزايد تواجهه جماعة الحو ثي في صنعاء .. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

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قلق متزايد تواجهه جماعة الحو ثي في صنعاء .. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

قلق متزايد تواجهه جماعة الحو ثي في صنعاء .. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثيين تواجه قلقًا متزايدًا من انتفاضة شعبية محتملة ضدها، خاصة بعد تراجع مشروعهم الإقليمي في سوريا ولبنان.

وقامت الجماعة مؤخرا بتحركات في محاولات يائسة لتثبيت أقدامها داخليًا وسط انقسامات واتهامات متبادلة بالفساد والتقصير.

وكشفت المصادر أن قيادات الحوثيين بدأت بالتواصل مع العديد من مشايخ اليمن، حيث قدموا لهم أموالاً طائلة عبر عبدالكريم الحوثي، في محاولة لاستمالتهم.

وذكرت أن جماعة الحوثيين ضغطت على قيادة حزب المؤتمر في صنعاء للقبول بالدخول في شراكة سياسية معها، لكن العرض قوبل بالرفض حتى الآن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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