رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن احمد مجدي - أخبار كلمتك

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن احمد مجدي - أخبار كلمتك

لويس جارسيا يتولى تدريب منتخب قطر خلفا لـ ماركيز لوبيز - أخبار كلمتك

لويس جارسيا يتولى تدريب منتخب قطر خلفا لـ ماركيز لوبيز - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3.46 مليار دولار صادرات مصر خلال سبتمبر بنسبة ارتفاع 10.2% - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3.46 مليار دولار صادرات مصر خلال سبتمبر بنسبة ارتفاع 10.2% - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 4.3 مليارات دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع لـ 4.3 مليارات دولار خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي في جولة داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية (صور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يبحث مع مسئولي كامبريدج التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم يبحث مع مسئولي كامبريدج التعاون المشترك - أخبار كلمتك

الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط - أخبار كلمتك

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - سعر الذهب في مصر.. «الأصفر» يتراجع بقيمة 10 ‏جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم (تحديث مباشر)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - سعر الذهب في مصر.. «الأصفر» يتراجع بقيمة 10 ‏جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم (تحديث مباشر)‏ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأربعاء في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأربعاء في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأربعاء في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 30°- الصغرى 22°)
 
المكلا (العظمى 30° - الصغرى 20°)
 
سيئون (العظمى 28° - الصغرى 11°)
 
عتق (العظمى 24° - الصغرى 10°)
 
الغيضة (العظمى 30° - الصغرى 18°)
 
سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 19°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 20° - الصغرى 00°)
 
تعز (العظمى 26° - الصغرى 09°)
 
الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 23°)
 
ذمار (العظمى 19° - الصغرى 1-°)
 
مأرب (العظمى 26° - الصغرى 10°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 01°)
 
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 08°)
 
عمران (العظمى 22° - الصغرى 1-°)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عاجل:أمريكا تعترف بتعرضها لهجوم حو ثي بخليج عدن وتؤكد هذا الامر بشان بوارجها الحربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق