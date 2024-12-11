مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

قال المذيع اليمني البارز وديع منصور : ‏عجيب أمر الجنوبيين الذين يرفضون الوحدة اليمنية باصرار، ويسعون لفك الإرتباط .

وتساءل منصور: كيف تقاتلون في أراضي خارج حدودكم ماقبل الوحدة ، وجنبا الى جانب مع الشماليين ، الا يعد هذا دفاعا عن الوحدة ؟

واختتم: وعندما تتهمون الشماليين بالتدخل في شؤونكم ، فماذا تسمون ذهابكم للقتال في محافظاتهم ؟!!