قال الاسطورة المصرية عصام الحضري:اتقدم بخالص الشكر للدكتور وسام و اعضاء مجلس ادارة نادي وحدة عدن اليمني و معالى الوزير محافظ عدن احمد حامد لملس.
واضاف:وذلك لمنحي شرف المشاركة و دعوتي لحضور الاحتفال بمئوية نادي وحدة عدن بقيادة المدير الفني المصري كابتن تامر عيد و اتوجه بالشكر للجمهور اليمني بوجه عام و جمهور وحدة عدن بشكل خاص لحفاوة الاستقبال و الترحيب و كرم الضيافة و دائما مزيد من النجاح و الانجازات
اول تصريح للاسطورة عصام الحضري عقب مشاركته بمئوية وحدة عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:22 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الاسطورة المصرية عصام الحضري:اتقدم بخالص الشكر للدكتور وسام و اعضاء مجلس ادارة نادي وحدة عدن اليمني و معالى الوزير محافظ عدن احمد حامد لملس.
قال الاسطورة المصرية عصام الحضري:اتقدم بخالص الشكر للدكتور وسام و اعضاء مجلس ادارة نادي وحدة عدن اليمني و معالى الوزير محافظ عدن احمد حامد لملس.
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