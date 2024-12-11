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اول تصريح للاسطورة عصام الحضري عقب مشاركته بمئوية وحدة عدن - أخبار كلمتك

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اول تصريح للاسطورة عصام الحضري عقب مشاركته بمئوية وحدة عدن - أخبار كلمتك

اول تصريح للاسطورة عصام الحضري عقب مشاركته بمئوية وحدة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاسطورة المصرية عصام الحضري:اتقدم بخالص الشكر للدكتور وسام و اعضاء مجلس ادارة نادي وحدة عدن اليمني و معالى الوزير محافظ عدن احمد حامد لملس.
واضاف:وذلك لمنحي شرف المشاركة و دعوتي لحضور الاحتفال بمئوية نادي وحدة عدن بقيادة المدير الفني المصري كابتن تامر عيد و اتوجه بالشكر للجمهور اليمني بوجه عام و جمهور وحدة عدن بشكل خاص لحفاوة الاستقبال و الترحيب و كرم الضيافة و دائما مزيد من النجاح و الانجازات

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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