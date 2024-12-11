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غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

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غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن غرق سفينة يمنية صغيرة ( عبارة ) قبالة سواحل جزيرة ميون في باب المندب لاسباب مجهولة حتى اللحظة.

وبحسب المصدر أن السفينة كان يقودها ابن المخا الكابتن بحار / عمار قاسم هادي والبحارة اغلبهم من ابناء حارة العروك بمدينة المخا بينهم البحار / أيمن فيروز .

وقال المصدر : اقلعت السفينة من موانئ احدى دول القرن الافريقي متجهة صوب المخا وامام سواحل جزيرة ميون وسط مضيق باب المندب غرقت ...

وتضاربت الاخبار حول هوية فرق الانقاذ بين من يقول انقذهم صيادين محليين وبين من يقول انقذتهم زوارق خفر السواحل ...

...

من/ أحمد حمدي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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