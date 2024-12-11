غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

أفاد مصدر محلي عن غرق سفينة يمنية صغيرة ( عبارة ) قبالة سواحل جزيرة ميون في باب المندب لاسباب مجهولة حتى اللحظة.
وبحسب المصدر أن السفينة كان يقودها ابن المخا الكابتن بحار / عمار قاسم هادي والبحارة اغلبهم من ابناء حارة العروك بمدينة المخا بينهم البحار / أيمن فيروز .
وقال المصدر : اقلعت السفينة من موانئ احدى دول القرن الافريقي متجهة صوب المخا وامام سواحل جزيرة ميون وسط مضيق باب المندب غرقت ...
وتضاربت الاخبار حول هوية فرق الانقاذ بين من يقول انقذهم صيادين محليين وبين من يقول انقذتهم زوارق خفر السواحل ...
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من/ أحمد حمدي
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