تعرض رجال اعمال في صنعاء لعملية نصب كبرى بمبالغ ضخمة من تاجر بهذه الدولة - أخبار كلمتك

قال رجل الاعلام توفيق صالح المعمري: يا م و شوف انا قدمت عليك ٣من السفاره في قطر وآخرين عندك وشيخ من عندكم في اب ونسبك وتجار آخرين قريب ١٥ واحد الكل ولي ٣سنوات ورسايلك موجوده واوعدتني اكثر من ١٠٠ وعد مش عشره ولم توفي بذلك وعادك تقول اننا غلطنا عليك وتقول ادخل اطالبك عندك في جهات رسميه انا اطالبك هنا في اليمن واذا انت تحافظ على سمعتك بتسدد وترد بكلام احترام اما تقول لوجاء احد وعمل مشكله وحصل لك شيء ماتدخل شوف يااخي مامعي مشكله مع احد ولاتقول تهديدك ينفعك انا المنشور القادم انزل صورتك واسمك ولقبك حتى تحترم الناس انت والمماطله

حلفت يمين على صاحب حضرموت المسكين ب٣٠الف سعودي

حلفت يمين على واحد ب١٠مليون وكم ياناس عندك اليمين والطلاق عندك مثل الماء اتق الله وراجع نفسك اليوم دنيا كلنا تجار ونتعامل ونتدين من الناس بعشرات الملايين وندين كذلك لكن اننا نماطل الناس بسنوات ونوعد ونخلف مستحيل

واضاف:والذي يقول يااخي كيف وانتم تدينو هذا المبالغ كذا يااخواني التجاره في اليمن وغيرها بين اليمنيين اخذ وعطاء والأمور تمشي لكن عند بعض الناس ماينفع معهم الاحترام وقصده لاهدد يخوفني والله لااشتغلك الى اخر السنه منشورات اقل شيء ننقذ بقية الناس الذي تماطلهم وتضحك عليهم اصحاب البهارات والفواكه والخضروات والعسل واي واحد يطالبك تقول بضاعته خربت بضاعته طلعت بضاعته نزلت سدد وحاسب الناس اقل شيء أقساط قد خلصت من ٣سنوات اما عادك ترد وانك تعمل وتعمل

خلي تهديدك ينفعك وحاسب الناس وممكن اخلي الذي معهم ديون يعملو شكوى عند كفيلك ونفهمه انك تضحك على الناس لاظهره وسلامتك ياماجد و الاخ صاحب المحلات في قطر العطارة والمواد الغذائية والفواكه الذي اسمه م و ابو ...... عادة قبل اسبوعين يقول نريد نجدد التعامل معك رسلي بضاعه ونشتغل مع بعض جمله ويريد ب١٠٠ الف ريال سعودي بضاعه وعنده مبلغ له ٣سنوات ولايستحي ولاشيء وانا عارف انه يريد يستغل الوقت والفحاطي ممكن اويغلق اويبيع محلاته وكل منشور ننزل يتصلو لي ناس من امس الليل للآن وصل المبلغ عليه للناس قريب ٦٠ مليون ريال يمني

هذا وماقد نزلت اسمه كامل ولقبة واسم المحلات

كلنا نتعامل بالدين ونشتري ونبيع وندين والحمدلله ماقد ضحكنا على احد ولاماطلنا احد ولا شهرنا بأحد وليست من قيمنا واخلاقنا التشهير. واغلب التجار تعاملهم اخذ وعطى وديون ولكن يوفو مع بعضهم البعض والموضوع طبيعي

ولكن هذا اعماله وأفعاله بعدما سمعت يحرم ويطلق على الناس قلت اقل شيء ننقذ الناس منه

واختتم:واحد يتصلي الليل رسله بضاعه قبل ٣سنوات رأس ماله كامل ولليوم لاخبر ولواحد حضرمي كل مامعه وعاد اخذ من ناس ب٣٠ الف سعودي وحلف يمين وغيرهم عشرات

طيب كيف عاملته ياتوفيق وقدك عارف له انه كذا لا ماعرفنا انه كذا الا بعد ماتعاملنا معه بسنتين ؛وطلع معه قضية دين وفيها حكم ب٥٠٠ الف ريال سعودي لواحد تاجر باكستاني في جدة وعليه منع سفر من قطر وباع قاطره حبحب اوفواكه على واحد من تهامة قبل كم يوم وراح تزوج بقيمة الفواكه وصاحب تهامه بيصيح الآن وباقي كم وياكم والله المستعان وتزوج قبل فتره من اسرة يمنيه في قطر وعرفوا اسلوبه وراحو خلعوه ومتزوج في اليمن وعليها والمغالطه

نصحته اكثر من مره امشي سمح امشي دغري امشي بصدق امشي صح اتق الله في حقوق الناس واذا به يحلف ويطلق مع الجميع وفي كل تعاملاته للأسف