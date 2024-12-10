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مقرب من نص ر الله يفجرها مدوية ويؤكد بانه سيتم اغتيال زعيم الحوثيين اذا قام بهذا الامر - أخبار كلمتك

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مقرب من نص ر الله يفجرها مدوية ويؤكد بانه سيتم اغتيال زعيم الحوثيين اذا قام بهذا الامر - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يفجرها مدوية ويؤكد بانه سيتم اغتيال زعيم الحوثيين اذا قام بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - كلمتك/خاص:

قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:الى السيد عبدالملك الحوثي اليوم المواقع الايرانية تصفك بانك سيد الجزيرة العربية مثل ماكانت تمتدح نصر الله وتصفه بانه سيدخل القدس قبل ان يتم اغتياله.
واضاف:يراد بان تكون كبش فداء وانا انصح عبدالملك الحوثي كما نصحت قبله نصر الله بانه اذا قرع باب تل ابيب مرة اخرى سيتم اغتياله فمكانه مكشوف وهو يعلم ذلك .
واختتم:الضربة القادمة لن تكون في الحديدة او صعدة وانما لعبدالملك الحوثي بحالة قرع باب تل ابيب وهو يعلم بانه صواريخه لم تدمر او تقتل احدا في تل ابيب.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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