قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:الى السيد عبدالملك الحوثي اليوم المواقع الايرانية تصفك بانك سيد الجزيرة العربية مثل ماكانت تمتدح نصر الله وتصفه بانه سيدخل القدس قبل ان يتم اغتياله.
واضاف:يراد بان تكون كبش فداء وانا انصح عبدالملك الحوثي كما نصحت قبله نصر الله بانه اذا قرع باب تل ابيب مرة اخرى سيتم اغتياله فمكانه مكشوف وهو يعلم ذلك .
واختتم:الضربة القادمة لن تكون في الحديدة او صعدة وانما لعبدالملك الحوثي بحالة قرع باب تل ابيب وهو يعلم بانه صواريخه لم تدمر او تقتل احدا في تل ابيب.
مقرب من نص ر الله يفجرها مدوية ويؤكد بانه سيتم اغتيال زعيم الحوثيين اذا قام بهذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - كلمتك/خاص:
قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:الى السيد عبدالملك الحوثي اليوم المواقع الايرانية تصفك بانك سيد الجزيرة العربية مثل ماكانت تمتدح نصر الله وتصفه بانه سيدخل القدس قبل ان يتم اغتياله.
قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:الى السيد عبدالملك الحوثي اليوم المواقع الايرانية تصفك بانك سيد الجزيرة العربية مثل ماكانت تمتدح نصر الله وتصفه بانه سيدخل القدس قبل ان يتم اغتياله.
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