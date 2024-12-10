مساعي حوثية للقيام بهذا الأمر بحق نجل صالح أحمد علي - أخبار كلمتك





تحدث السفير السابق عبدالوهاب طواف ان مليشيا الحوثي تمارس ضغوط على حزب المؤتمر بصنعاء



وقال طواف في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏جديد مساعي الحوثية!!

يعرضون على المؤتمر في صنعاء وبقوة وبتوسل وتسول قبول تشكيل الحكومة، وفصل السفير أحمد علي عبدالله من المؤتمر، ما لم فسيتم التعامل معهم كخونة، يتبعون السفير وطارق!

وتابع بالقول:

المؤتمر رافض، لأنهم يعرفون أن الشراكة معهم كشراكة بن حبتور وحسين حازب!

لا يكترثون لوطن، ولا يفتحون حوار مع أحد إلا إذا شعروا بسخونة الموقف وقرب النهاية.

واردف بالقول:

تحياتنا للمؤتمر، وهي للإصلاح وللإنتقالي، ولجميع القوى السياسية والقبيلة والحزبية، في كل اليمن.

مختتما تغريدته قائلاً:

والله أن التقارب بين القوى السياسية اليمنية أفزعهم بشكل كبير.