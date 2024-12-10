عاجل:تصريح رسمي لمليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى وتسليم هذا القيادي الكبير التابع للشرعية - أخبار كلمتك

أصدرت مليشيا الحوثي تصريح الليلة بشأن اخر مستجدات المفاوضات على ملف الأسرى



واكد عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للمليشيا في تصريح الليلة

‏توضيح عن آخر مستجدات المفاوضات على ملف الأسرى.

من بعد الجولة الأخيرة في مسقط قدمت لنا الأمم المتحدة عدد من المقترحات العملية لتنفيذ اتفاق مسقط الذي يشمل محمد قحطان ووافقنا عليها لكن طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض كل هذه المقترحات..!!!

وتابع بالقول:

ثم قمنا خلال الأسبوع الماضي بأرسال عدد من الوسطاء المحليين إلى مأرب في محاولة لأيجاد حل للملف من أي جهة، وتقدم هؤلاء الوسطاء بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعاً، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضاً من قبل نفس الطرف رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان..!!!!

مختتما بالقول:

وهذا يؤكد أنهم يستخدمون هذا الملف للابتزاز فقط، وأن موضوع محمد قحطان مجرد شماعة لتبرير تنصلهم وعرقلتهم لأي نجاح في هذا الملف الإنساني..!!