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عاجل:تصريح رسمي لمليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى وتسليم هذا القيادي الكبير التابع للشرعية - أخبار كلمتك

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عاجل:تصريح رسمي لمليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى وتسليم هذا القيادي الكبير التابع للشرعية - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح رسمي لمليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى وتسليم هذا القيادي الكبير التابع للشرعية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أصدرت مليشيا الحوثي تصريح الليلة بشأن اخر مستجدات المفاوضات على ملف الأسرى


واكد عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للمليشيا في تصريح الليلة

‏توضيح عن آخر مستجدات المفاوضات على ملف الأسرى. 
من بعد الجولة الأخيرة في مسقط قدمت لنا الأمم المتحدة عدد من المقترحات العملية لتنفيذ اتفاق مسقط الذي يشمل محمد قحطان ووافقنا عليها لكن طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض كل هذه المقترحات..!!!
وتابع بالقول:
ثم  قمنا خلال الأسبوع الماضي بأرسال عدد من الوسطاء المحليين إلى مأرب في محاولة لأيجاد حل للملف من أي جهة، وتقدم هؤلاء الوسطاء بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعاً، إلا أنها قوبلت بالرفض  أيضاً من قبل نفس الطرف رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان..!!!! 
مختتما بالقول:
وهذا يؤكد أنهم يستخدمون هذا الملف للابتزاز فقط، وأن موضوع محمد قحطان مجرد شماعة لتبرير تنصلهم وعرقلتهم لأي نجاح في هذا الملف الإنساني..!!

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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