حميد الأحمر يتحدث عن مطالب هذا الشعب - أخبار كلمتك

علق الشيخ حميد الأحمر على خروج الشعب السوري في العام 2011

وقال الشيخ حميد الأحمر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏في العام ٢٠١١ خرج الشعب السوري المكلوم بمطالب حقوقية سلمية واجهها نظام الاسد بوحشية كبيرة ودفع الشعب السوري الاعزل دفعا نحو الخيار العسكري واباح سوريا لايران ومليشياتها ولبعض القوى الدولية والتنظيمات الارهابية مقابل ابقائه في السلطة التي حولته الى اجير لديها اسير لرغباتها

وبعد كل المآسي التي تعرضت لها سوريا وشعبها الصابر هاهو الشعب السوري العظيم يطوي صفحة حكمه البغيض كما طوت شعوب عربية اخرى صفحات رؤوساء اخرين اختاروا مواجهة شعوبهم عسكريا وهاهو اليوم يذوق مرارة اللجوء التي اذاقها لشعبه،

وتابع بالقول:

وفي المقابل نجد ان هناك دول عربية استجاب رؤوسائها لمطالب شعوبهم وتركوا السلطة و لم ينجروا لمواجهة شعوبهم عسكريا فسلمت دولهم من مآسي الحروب وفي هذا رد واضح على من يلقي باللائمة على الشعوب التي خرجت بالمطالبة بحقوقها ، بأن من تسبب بالعنف والمآسي في بعض الدول العربية هي خيارات الحكام الطغاة وليست الشعوب الثائرة

ارادة الله غالبة

وارادة الشعوب من ارادة الله

واختتم بالقول:

اسأل العلي القدير الذي افرح قلوب الملايين بهذا النصر المبين للمظلومين في سوريا ان يمن على سوريا بالأمن والاستقرار والنماء وان يجنب سوريا الحبيبة مكر الفجار الذين يتربصون لها ولثورتها العظيمة