عاجل:خسائر كبرى تضرب وكلاء طيران اليمنية اليوم والشركة توضح - أخبار كلمتك



أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام لوكلائها بشأن خصم مبالغ كبيرة عند إلغاء التذاكر



وجاء في توضيح شركة الطيران قبل قليل:

الإخوة الوكلاء الأعزاء،

الموضوع: تنبيه هام بخصوص إجراءات إلغاء التذاكر

نظرًا للتحديثات الأخيرة في النظام، لاحظنا وجود شكاوى تتعلق بخصم مبالغ كبيرة عند إلغاء التذاكر. وعليه، ننصحكم بما يلي:

1. تجنب إلغاء التذاكر قدر الإمكان.

2. التأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من عدم الحاجة إلى إلغاء التذاكر بعد إصدارها.

3. الحرص على إصدار التذاكر فقط عند التأكد من استقرار حالة الحجز وعدم وجود أي احتمال للإلغاء لأي سبب.

نشكركم على تفهمكم وتعاونكم المستمر، ونأمل منكم الالتزام بهذه التوجيهات لتجنب أي إشكالات قد تترتب على ذلك