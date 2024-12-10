اول توضيح امني يكشف حقيقة العثور على طفلة في عدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني يكشف حقيقة العثور على طفلة في عدن - أخبار كلمتك

حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

حديث محزن لبن دغر الليلة - أخبار كلمتك

أمريكا تصفع الحوثيين وتكشف حقيقة تعرضهم لهجوم - أخبار كلمتك

أمريكا تصفع الحوثيين وتكشف حقيقة تعرضهم لهجوم - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: بدء العمل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية السبت القادم - أخبار كلمتك

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - تبعد 30 كم عن دمشق.. ما هي المنطقة الدفاعية المعقمة التي تسعى إسرائيل لإنشائها في سوريا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - تبعد 30 كم عن دمشق.. ما هي المنطقة الدفاعية المعقمة التي تسعى إسرائيل لإنشائها في سوريا؟ - أخبار كلمتك

غدا، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يعقد أولى اجتماعاته - أخبار كلمتك

غدا، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يعقد أولى اجتماعاته - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا في قطاع غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا في قطاع غزة - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تؤكد مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تؤكد مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، بدايات ماجد الكدواني وكيف أصبحت أول بطولة مطلقة له "خيبة أمل"؟ - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، بدايات ماجد الكدواني وكيف أصبحت أول بطولة مطلقة له "خيبة أمل"؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:خسائر كبرى تضرب وكلاء طيران اليمنية اليوم والشركة توضح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:خسائر كبرى تضرب وكلاء طيران اليمنية اليوم والشركة توضح - أخبار كلمتك

عاجل:خسائر كبرى تضرب وكلاء طيران اليمنية اليوم والشركة توضح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام لوكلائها بشأن خصم مبالغ كبيرة عند إلغاء التذاكر


وجاء في توضيح شركة الطيران قبل قليل:

الإخوة الوكلاء الأعزاء،

الموضوع: تنبيه هام بخصوص إجراءات إلغاء التذاكر
نظرًا للتحديثات الأخيرة في النظام، لاحظنا وجود شكاوى تتعلق بخصم مبالغ كبيرة عند إلغاء التذاكر. وعليه، ننصحكم بما يلي:
1. تجنب إلغاء التذاكر قدر الإمكان.
2. التأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من عدم الحاجة إلى إلغاء التذاكر بعد إصدارها.
3. الحرص على إصدار التذاكر فقط عند التأكد من استقرار حالة الحجز وعدم وجود أي احتمال للإلغاء لأي سبب.
نشكركم على تفهمكم وتعاونكم المستمر، ونأمل منكم الالتزام بهذه التوجيهات لتجنب أي إشكالات قد تترتب على ذلك

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

جماعة الح وثي تهدد عائلات المعتقلين لديها بهذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق