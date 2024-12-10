تدشين اعمال المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار بكريتر - أخبار كلمتك

دشنت أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع الإستراتيجي الهام "مشروع قناة تصريف مياه الأمطار والسيول" لمناطق المرسابة وحافة القطيع و حي الرزميت بمدينة #كريتر .
حيث بدأت الأعمال من أمام مبنى البنك المركزي وصولاً إلى تقاطع ملعب الحبيشي / طريق الهجرة والجوازات وهناك ستلتقي آخر حلقة خرسانية للمرحلة الرابعة بأولى حلقات المرحلة الثانية التي تم إنجاز العمل بها العام الماضي، حيث ستعمل هذه القناة على تلقف مياه الأمطار والسيول المتدفقة من أعالي شِعاب جبل العيدروس ليمر عبرها متجاوزاً حافة القطيع (و دون ترسبها في منطقة المرسابة كما في السابق)، وصولاً إلى ساحل صيرة نقطة التصريف الأخيرة لمياه الأمطار والسيول .
#الجهة_الممولة: منظمة يونبس #UNOPS_YEMEN
#الجهة_الإشرافية: مشروع الأشغال العامة
#التنسيق: السلطة المحلية بمديرية صيرة
#الجهة_المنفذة: مؤسسة حسين الحدي للتجارة والمقاولات
من/وديع امان
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