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تدشين اعمال المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار بكريتر - أخبار كلمتك

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تدشين اعمال المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار بكريتر - أخبار كلمتك

تدشين اعمال المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار بكريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - كلمتك/خاص:

دشنت أعمال المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع الإستراتيجي الهام "مشروع قناة تصريف مياه الأمطار والسيول" لمناطق المرسابة وحافة القطيع و حي الرزميت بمدينة #كريتر .
حيث بدأت الأعمال من أمام مبنى البنك المركزي وصولاً إلى تقاطع ملعب الحبيشي / طريق الهجرة والجوازات وهناك ستلتقي آخر حلقة خرسانية للمرحلة الرابعة بأولى حلقات المرحلة الثانية التي تم إنجاز العمل بها العام الماضي، حيث ستعمل هذه القناة على تلقف مياه الأمطار والسيول المتدفقة من أعالي شِعاب جبل العيدروس ليمر عبرها متجاوزاً حافة القطيع (و دون ترسبها في منطقة المرسابة كما في السابق)، وصولاً إلى ساحل صيرة نقطة التصريف الأخيرة لمياه الأمطار والسيول .

#الجهة_الممولة: منظمة يونبس #UNOPS_YEMEN
#الجهة_الإشرافية: مشروع الأشغال العامة 
#التنسيق: السلطة المحلية بمديرية صيرة 
#الجهة_المنفذة: مؤسسة حسين الحدي للتجارة والمقاولات

من/وديع امان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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