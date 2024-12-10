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حديث جديد عن استعادة الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

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حديث جديد عن استعادة الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

حديث جديد عن استعادة الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نسيم البعيثي:إنهاء الانقلاب وإسقاط الوصاية الإيرانية في بلادنا واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها والسلام والاستقرار.

واضاف:ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها على امتداد التراب الوطني للجمهورية اليمنية ،أولويات المرحلة القادمة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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