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رئيس «كاك بنك» يشارك في لقاء الوفد اليمني بوزير الزراعة السعودي - أخبار كلمتك

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رئيس «كاك بنك» يشارك في لقاء الوفد اليمني بوزير الزراعة السعودي - أخبار كلمتك

رئيس «كاك بنك» يشارك في لقاء الوفد اليمني بوزير الزراعة السعودي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:41 مساءً - كلمتك/خاص:

شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الأستاذ/ حاشد الهمداني في اللقاء الذي جمع الوفد اليمني برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بوزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

جاء هذا اللقاء على هامش الدورة السادسة عشر لمؤتمر الاطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 2_13 من شهر ديسمبر الجاري 2024 تم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والسمكي وتعزيز الفرص المتاحة للصادرات الزراعية والسمكية من اليمن إلى المملكة.

وخلال اللقاء اشاد معالي وزير الزراعه اللواء سالم السقطري بمؤتمر(COP16)، المقام حالياً في الرياض، والذي حظي بإشادة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث كانت المملكة العربية السعودية على قدر المسؤولية في استضافة هذا الحدث البيئي الهام، والذي يعد جزءًا من الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

وأشار السقطري الى التنظيم المتميز للمؤتمر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة إلى تنظيم الجلسات والمناقشات بشكل احترافي، مما ساهم في تسيير الحوارات بين الدول والمنظمات، بالاضافة الى حفاوة الاستقبال للمشاركين في المؤتمر، حيث أظهرت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالاستقبال وتوفير تجربة مميزة للحضور، بما يعكس الضيافة السعودية المعروفة، وبرهن دورها القيادي في القضايا البيئية، وتوجهها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بإعلانها عن مبادرات متعددة في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة خلال المؤتمر.

وخلال الاجتماع أكد "الهمداني" على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد اليمني وزيادة الصادرات.

وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتيسير عمليات التصدير، بما يحقق المنفعة للطرفين ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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