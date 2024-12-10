علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

كتب / د. هزم احمد

حضر اليوم الى شرف جامعة الأزهر فخامة الرئيس علي ناصر محمد وكان في استقباله رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داؤود ونائبه الدكتور محمود صديق وعدد من النواب والمشايخ والاكاديميين...

الرئيس علي ناصر محمد استجاب للدعوة التي تقدمت بها مباشرة له من خلال مراسلاتي الخاصة عبر الواتساب مع فخامه الرئيس لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة الأزهر وتعد هذه حقيقة بادرة جميلة ورائعة وتواضع كريم و مسؤول من رئيس سابق اصبح اليوم احد اقطاب الفكر والمعرفه العربيه حضور مناقشة في المجال التربوي خصوصا وان فخامة الرئيس قد شغل عدة مناصب تربوية اهمها وزير التربية والتعليم

قدم الرئيس علي ناصر محمد عدة كتب عن مشروعه للسلام والحوار وافكاره القومية العربيه للنخبة الازهرية كما حصل فخامة الرئيس علي ناصر محمد على عدة كتب عن تاريخ الازهر كهدية ايضا من رئاسة الازهر الشريف



حصلت بفضل الله سبحانه وتعالى على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبه الشرف



هذه الدرجه التي اعتبرها شرفا قبل اي شيء آخر للمشرفين الذين اشرفوا على رسالتي هذه وفي مقدمتهم الدكتور حسن مختار والدكتور محمدمسلم فالشهادة هذه هي شهاده للاساتذه والمشرفين الذين كنت طوال فترة التهيئة والاعداد ولازلت بمثابة مريد لهم حيث خلقوا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الانجاز لي من خلال الدور التربوي والتعليمي الاشرافي المباشر وغير المباشر والتوجيهي بدرجة اساسية قبل دوري المتواضع البسيط في هذا الانجاز الذي يكاد يحسب بحسبته الصحيحه التي اعلمها أن 70% لهؤلاء الاساتذة والمشرفين...و 30% لي

في جزء هام من محاور المناقشة وخلالها وفيما بعدها تطرق الرئيس علي ناصر محمد الحديث عن مشروعه العربي الذي يجتهد في تقديمه من خلال مجموعه السلام العربي كما تطرقت النخبة الازهريه الى مشروعهم الاسلامي الاممي العالمي الكبير واتفق كل من الرئيس علي ناصر محمد ورئاسة الازهر الشريف على تنظيم مسار من اللقاءات والحوارات للجمع بين المشروعين



الرئيس علي ناصر محمد حقيقة حظي باستقبال كبير وجليل من أعلى هرم في رءاسة الأزهر الشريف واحترام كبير وتقدير هام جدا ليس له من دلالة سوى على قراءة النخب الازهرية لفكر الساسة العرب وتاريخ مواقفهم السياسية ومدى توافقها وتوائمها مع المشروع الأزهري الوسطي والاسلامي العالمي والذي يعتبر الرئيس علي ناصر محمد احد اعمدة هذا المسار العربي وتنظر اليه النخب الازهريه من زاوية الاستفادة والتعاون في خدمة اهداف الأزهر الشريف العربيه والاسلاميه والعالميه،،،

