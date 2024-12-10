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اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

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اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - كلمتك/خاص:

دعت اسرة يمنية بالكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا 
وقالت اسرة اسماعيل علي صالح الدودحي لكريتر سكاي:الشاب اسماعيل من قرية العود في اب متزوج وله ولدين  ما زالا هم وامهم في البحرين الى يومنا هذاوهو مفقود منذ 11عاما  يحمل الجنسية البحرينية.
واضافت:غادر من البحرين الى تركيا في عام 2013وكان على تواصل مع والده  من تركيا ومن العراق  وكان اخر تواصل له مع والده في نهاية  2014 وبداية2015 وانقطع التواصل مع اهله ووالده في العام 2015والي يومنا هذا لا نعلم عنه شي  
ومن المرجح انه من ضمن المعتقلين اليمنيين في سوريا  
واختتموا:نناشد كل الجهات في سوريا  وكل من يعرف عنه شي  وهل هو من ضمن المعتقلين اليمنيين في سوريا في سجون الطاغية بشار الاسد 
نكرر المناشدة للاخوة في اليمن والجهات المعنية والخارجية اليمنية عمل مذكرة الى الجهة المعنية في سوريا  للبحث عن المذكور اسمه  آنفا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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