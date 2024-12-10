اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

دعت اسرة يمنية بالكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا

وقالت اسرة اسماعيل علي صالح الدودحي لكريتر سكاي:الشاب اسماعيل من قرية العود في اب متزوج وله ولدين ما زالا هم وامهم في البحرين الى يومنا هذاوهو مفقود منذ 11عاما يحمل الجنسية البحرينية.

واضافت:غادر من البحرين الى تركيا في عام 2013وكان على تواصل مع والده من تركيا ومن العراق وكان اخر تواصل له مع والده في نهاية 2014 وبداية2015 وانقطع التواصل مع اهله ووالده في العام 2015والي يومنا هذا لا نعلم عنه شي

ومن المرجح انه من ضمن المعتقلين اليمنيين في سوريا

واختتموا:نناشد كل الجهات في سوريا وكل من يعرف عنه شي وهل هو من ضمن المعتقلين اليمنيين في سوريا في سجون الطاغية بشار الاسد

نكرر المناشدة للاخوة في اليمن والجهات المعنية والخارجية اليمنية عمل مذكرة الى الجهة المعنية في سوريا للبحث عن المذكور اسمه آنفا