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ناشط بارز في صنعاء يدعو الحوثيين لاتخاذ هذا الامر عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

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ناشط بارز في صنعاء يدعو الحوثيين لاتخاذ هذا الامر عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

ناشط بارز في صنعاء يدعو الحوثيين لاتخاذ هذا الامر عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

في خطوة جريئة، طالب الناشط اليمني محمد عبد الكريم الخيواني، نجل شخصية بارزة في مليشيات الحوثي، قيادة الجماعة بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في مختلف القطاعات، محذراً من تكرار سيناريو انهيار النظام السوري.

وشدد الخيواني في تغريدة له على منصة إكس على أهمية خفض الأعباء المعيشية على المواطنين، والتي تشمل تخفيض الضرائب والجمارك وإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.


كما طالب بإصلاح القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيه، بالإضافة إلى إصلاح القضاء وتسريع البت في القضايا.

ولخص الخيواني مطالب الشعب اليمني بتساؤل استفزازي: "ما الفائدة من نصف راتب حتى وإن كان كاملاً وكل شيء مرتفع؟!"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات يجعل من الصعب على المواطنين العيش بكرامة.

وفي إشارة واضحة إلى الأحداث التي شهدتها سوريا، حث الخيواني الحوثيين على التعلم من دروس الماضي وعدم تكرار أخطاء النظام السوري التي أدت إلى انهياره قائلا "اعتبروا مما جرى".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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