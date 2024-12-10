ناشط بارز في صنعاء يدعو الحوثيين لاتخاذ هذا الامر عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

في خطوة جريئة، طالب الناشط اليمني محمد عبد الكريم الخيواني، نجل شخصية بارزة في مليشيات الحوثي، قيادة الجماعة بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في مختلف القطاعات، محذراً من تكرار سيناريو انهيار النظام السوري.

وشدد الخيواني في تغريدة له على منصة إكس على أهمية خفض الأعباء المعيشية على المواطنين، والتي تشمل تخفيض الضرائب والجمارك وإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.



كما طالب بإصلاح القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيه، بالإضافة إلى إصلاح القضاء وتسريع البت في القضايا.

ولخص الخيواني مطالب الشعب اليمني بتساؤل استفزازي: "ما الفائدة من نصف راتب حتى وإن كان كاملاً وكل شيء مرتفع؟!"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات يجعل من الصعب على المواطنين العيش بكرامة.

وفي إشارة واضحة إلى الأحداث التي شهدتها سوريا، حث الخيواني الحوثيين على التعلم من دروس الماضي وعدم تكرار أخطاء النظام السوري التي أدت إلى انهياره قائلا "اعتبروا مما جرى".