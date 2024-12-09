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جباري يكشف عن خطورة الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

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جباري يكشف عن خطورة الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

جباري يكشف عن خطورة الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - كلمتك/خاص:

وقال عبدالعزيز جباري في تدوينة على منصة (إكس) أن الخيارات أمام اليمن تنحصر بين "السلام العادل المستدام، أو حرب ستكون نتائجها وخيمة على الجميع".

وتساءل: "هل نستطيع تجنب الحرب وإنهاء الصراع في البلاد؟"، مجيباً: "نعم، نستطيع ذلك إذا قبل كل منا الآخر وتخلى عن المشاريع الضيقة لصالح مشروع دولة المؤسسات التي تضمن حقوق الجميع".

واختتم جباري بالقول إن اليمن يقف عند مفترق طرق، داعياً إلى اغتنام فرصة تحقيق السلام لتجنب تداعيات الحرب الكارثية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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