جباري يكشف عن خطورة الحرب الحاسمة - أخبار كلمتك

وقال عبدالعزيز جباري في تدوينة على منصة (إكس) أن الخيارات أمام اليمن تنحصر بين "السلام العادل المستدام، أو حرب ستكون نتائجها وخيمة على الجميع".

وتساءل: "هل نستطيع تجنب الحرب وإنهاء الصراع في البلاد؟"، مجيباً: "نعم، نستطيع ذلك إذا قبل كل منا الآخر وتخلى عن المشاريع الضيقة لصالح مشروع دولة المؤسسات التي تضمن حقوق الجميع".

واختتم جباري بالقول إن اليمن يقف عند مفترق طرق، داعياً إلى اغتنام فرصة تحقيق السلام لتجنب تداعيات الحرب الكارثية.

