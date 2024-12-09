موجة صقيع في اليمن - أخبار كلمتك

أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة مساء اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2024م، أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة، تشير إلى تمدد المرتفع السيبيري.



وتوقع المركز، بمشيئة الله تعالى، وبناء على ذلك التمدد تأثر بلادنا بانخفاض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية، مقارنةً بالقيم المسجلة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى احتمال وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى درجة مئوية واحدة ( 1° ) وتشكل الصقيع، خصوصاً على أجزاء من المرتفعات الغربية.

وحذر مركز التنبؤات المواطنين من الانخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، على المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية عموماً.

كما حذر المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من الانخفاض في درجات الحرارة وتشكل الصقيع، مؤكداً عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم.

وأكد المركز أنه يتابع تطورات الحالات الجوية على مدار 24 ساعة، والموافاة بآخر المستجدات لها بإذن الله تعالى..



وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

