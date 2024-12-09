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الرئيسية اخبار اليمن

أول تصريح لهذه الشخصية المقربة من طارق صالح عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

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أول تصريح لهذه الشخصية المقربة من طارق صالح عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

أول تصريح لهذه الشخصية المقربة من طارق صالح عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:32 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح القيادي المقرب من طارق صالح كامل الخوداني عقب وقت قصير من نجاته من محاولة اغتيال بمحافظة مأرب


وقال الخوداني قبل قليل:
‏اشكر كل من اتصل وراسل وكتب شكرا لهذا التضامن الواسع والادانة والإستنكار الرسمي والشعبي لعملية التقطع المسلحة ومحاولة الاغتيال والتصفية التي استهدفتنا اليوم بمارب ونحن قادمون من الساحل الغربي بوفد من الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية لحضور فعالية ذكرى استشهاد الزعيم والامين والتي يقيمها فرع المكتب السياسي محافظة مارب وأدت لإصابتي بجروح واثنين من المرافقين اصابات بليغة واصابة مرافق ثالث.


وأكد الخوداني بالقول:
هذه العملية الغادرة تؤكد مدى الوجع الذي اصاب قوى الظلام من تقارب الصفوف الوطنية وطيها لخلافات الماضي وتبايناته في سبيل تطهير اليمن من عصابة الكهنوت والدجل الايرانية وفي سبيل مستقبل اليمن واجياله ولهذا لن تزيدنا هذه الاعمال الإ توحد وتقارب واصرار على المضي نحو هدفنا وما شاهدته اليوم من بيانات الإستنكار الرسمية والشعبية ومن الحشود المتوافدة على مدار الساعة من ابناء مارب وقبائلها ومشائخها ومن القوى السياسية بالمحافظة بمختلف توجهاتها لزيارة الوفد والاطمئنان عليا بعد خروجي من المستشفى واصرارهم على اقامة الفعالية وبحضور لم تشهد له مارب مثيل دليل واضح على إن محاولات هذه العصابة التي تستمد بقاءها واستمراريتها من صراعاتنا وخلافاتنا قد جائت بنتائج على عكس ما كانوا يؤملوه.


واختتم بالقول:
نثق بإن الإجهزة الإمنية بالمحافظة لن تتواني بذل جهودها للوصول لهذه العصابة وتطهير المحافظة من هذه الخلايا الحوثية الخبيثة ووحدها تتحمل إي تقصير. 
شكرا لكم ولكل هذا الود والمحبة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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