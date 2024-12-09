تأييد امني لتصريح الرئيس العليمي الهام بشان إيران - أخبار كلمتك

قال المقدم أسامة الشرعبي مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز:كلنا ثقة أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي عندما قال: "حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته"، فهو يعني ما يقول،، ويعد ويرتب لما سيقود ويفعل بإذن الله.

واضاف:فقط نريد أنتهاز الفرصة وسرعة المبادرة واتخاذ القرار، ونؤكد له أن الشعب اليمني في ذروة عنفوانه وتهيئه، وبانتظار شرارة إطلاق معركة الحرية والخلاص من الكهنوت السلالي، كما أن الإنقلاب ومليشياته في أضعف حالاته، بعد أن تكشفت اكاذيبه وتهاوت قدواته وانكمش وظهرت هشاشه داعميه، وإنه سيسقط من الداخل بمجرد إنطلاق المعركة فهو اهون واوهن من نظام الأسد وحـ ـزب اللاات ولن يصمد.

واختتم:يا فخامة الرئيس ويامجلس القيادة: إن اليمن اليوم أرضاً وانساناً تتعطش للحرية والخلاص وتراهن عليكم وتعلق الأمل، فاعقدوا العزم وتوكلوا على الله وستجدون الشعب كل الشعب وجنوده مصطفون خلفكم في معركة الجمهورية والخلاص..

ونذكركم بقول الشاعر:

إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ

فإن فســــاد الــرأي أن تتـرددا