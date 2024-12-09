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تأييد امني لتصريح الرئيس العليمي الهام بشان إيران - أخبار كلمتك

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تأييد امني لتصريح الرئيس العليمي الهام بشان إيران - أخبار كلمتك

تأييد امني لتصريح الرئيس العليمي الهام بشان إيران - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المقدم أسامة الشرعبي مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز:كلنا ثقة أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي عندما قال: "حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته"، فهو يعني ما يقول،، ويعد ويرتب لما سيقود ويفعل بإذن الله.
واضاف:فقط نريد أنتهاز الفرصة وسرعة المبادرة واتخاذ القرار، ونؤكد له أن الشعب اليمني في ذروة عنفوانه وتهيئه، وبانتظار شرارة إطلاق معركة الحرية والخلاص من الكهنوت السلالي، كما أن الإنقلاب ومليشياته في أضعف حالاته، بعد أن تكشفت اكاذيبه وتهاوت قدواته وانكمش وظهرت هشاشه داعميه، وإنه سيسقط من الداخل بمجرد إنطلاق المعركة فهو اهون واوهن من نظام الأسد وحـ ـزب اللاات ولن يصمد.

واختتم:يا فخامة الرئيس ويامجلس القيادة: إن اليمن اليوم أرضاً وانساناً تتعطش للحرية والخلاص وتراهن عليكم وتعلق الأمل، فاعقدوا العزم وتوكلوا على الله وستجدون الشعب كل الشعب وجنوده مصطفون خلفكم في معركة الجمهورية والخلاص..

ونذكركم بقول الشاعر:
إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ
فإن فســــاد الــرأي أن تتـرددا

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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