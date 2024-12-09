صدور تعيينات جديدة في عدن - أخبار كلمتك

أصدر مدير عام مديرية دارسعد رئيس المجلس المحلي بالعاصمة عدن الاستاذ عبود ناجي حسين صباح اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024, أوامر إدارية قضت بتكليف كل من:
1_ احمد عمر تربس _ مسؤولا لإدارة شؤون مخيم النازحين في ( حوش عثمان ) مع _ إلغاء اي تكليف سابق في هذا المخيم.
2 _ احمد مثنى الحصين _ مسؤولا لإدارة شؤون مخيم النازحين في ( تجمعات جعولة ) مع _ إلغاء اي تكليف سابق في هذا المخيم..
وتاتي هذه القرارات بتوافق مشترك ما بين السلطة المحلية بمديرية دارسعد ممثلة بمدير عام المديرية الاستاذ / عبود ناجي حسين صالح الحالمي و مدير عام مخيمات النازحين بالعاصمة عدن الاستاذ /سالم ناصر سريع ، بغرض تسهيل العمل الميداني وسرعة التنسيق مع الجهات الرسمية والجانب الانساني.
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