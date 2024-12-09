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صدور تعيينات جديدة في عدن - أخبار كلمتك

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صدور تعيينات جديدة في عدن - أخبار كلمتك

صدور تعيينات جديدة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر مدير عام مديرية دارسعد رئيس المجلس المحلي بالعاصمة عدن الاستاذ عبود ناجي حسين صباح اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024, أوامر إدارية قضت بتكليف كل من:

1_  احمد عمر  تربس _ مسؤولا  لإدارة شؤون مخيم النازحين في ( حوش عثمان  )  مع  _   إلغاء اي تكليف سابق في هذا المخيم.

2 _ احمد مثنى الحصين _  مسؤولا  لإدارة شؤون مخيم النازحين في (  تجمعات جعولة ) مع  _   إلغاء اي تكليف سابق في هذا المخيم..

وتاتي هذه القرارات بتوافق مشترك ما بين السلطة المحلية بمديرية دارسعد ممثلة بمدير عام المديرية الاستاذ /  عبود ناجي حسين صالح الحالمي و مدير عام مخيمات النازحين بالعاصمة عدن الاستاذ /سالم ناصر سريع ، بغرض تسهيل العمل الميداني وسرعة التنسيق مع الجهات الرسمية والجانب الانساني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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