رجل اعمال يودع مبلغ مالي كبير لصالح هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك







اودع رجل الأعمال أنيس الكعبي مبلغ فوزه بمزاد لوحة_حنين البكري بمبلغ 172لف ريال سعودي لصالح الأيتام في العاصمة عدن



هذا وتمت عملية الإيداع إلى حساب خاص بالايتام بإشراف التشكيلية نادية المفلحي



وأعربت التشكيلية نادية المفلحي قبل أيام عن سعادتها الكبيرة بنجاح مزاد “لوحة حنين”، الذي جمع مبلغ 170 ألف ريال لصالح الأيتام، مؤكدة أن هذا التوفيق جاء بفضل الله أولاً، ثم بفضل دعم الجميع من رجال مال، مؤسسات، وداعمين آخرين.

وقالت المفلحي في رسالة لها عبر صفحتها على فيسبوك: “لم أتوقع أن تصل قيمة المزاد إلى هذا المبلغ، وهو توفيق من الله، وسعيدة بمشاركة الجميع في هذا المساء الذي سيظل محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد.”

وأضافت أن المزاد ليس نجاحًا لها فقط، بل للجميع الذين ساهموا في رفع قيمته، مؤكدة أن كافة الخطوات القادمة للمزاد ستتم بشفافية كاملة. وأعربت عن شكرها للأستاذ أنيس الكعبي على مشاركته في المزاد، مشيرة إلى أن “لوحة حنين” تمثل جزءًا كبيرًا من حياتها.