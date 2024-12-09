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رجل اعمال يودع مبلغ مالي كبير لصالح هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

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رجل اعمال يودع مبلغ مالي كبير لصالح هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

رجل اعمال يودع مبلغ مالي كبير لصالح هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - كلمتك: خاص


 


اودع رجل الأعمال أنيس الكعبي  مبلغ فوزه بمزاد لوحة_حنين البكري بمبلغ 172لف ريال سعودي لصالح الأيتام في العاصمة عدن


هذا وتمت عملية الإيداع إلى حساب خاص بالايتام بإشراف التشكيلية  نادية المفلحي


وأعربت التشكيلية نادية المفلحي قبل أيام عن سعادتها الكبيرة بنجاح مزاد “لوحة حنين”، الذي جمع مبلغ 170 ألف ريال لصالح الأيتام، مؤكدة أن هذا التوفيق جاء بفضل الله أولاً، ثم بفضل دعم الجميع من رجال مال، مؤسسات، وداعمين آخرين.

وقالت المفلحي في رسالة لها عبر صفحتها على فيسبوك: “لم أتوقع أن تصل قيمة المزاد إلى هذا المبلغ، وهو توفيق من الله، وسعيدة بمشاركة الجميع في هذا المساء الذي سيظل محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد.”

وأضافت أن المزاد ليس نجاحًا لها فقط، بل للجميع الذين ساهموا في رفع قيمته، مؤكدة أن كافة الخطوات القادمة للمزاد ستتم بشفافية كاملة. وأعربت عن شكرها للأستاذ أنيس الكعبي على مشاركته في المزاد، مشيرة إلى أن “لوحة حنين” تمثل جزءًا كبيرًا من حياتها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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