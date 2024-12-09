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مطالبة الشرعية بالتراجع عن هذا القرار - أخبار كلمتك

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مطالبة الشرعية بالتراجع عن هذا القرار - أخبار كلمتك

مطالبة الشرعية بالتراجع عن هذا القرار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - كلمتك: خاص

 

اوضح البرلماني اليمني علي المعمري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة  إكس، إن "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون".


واكد المعمري أن "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".

وأضاف : "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟"، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة".


وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية قد أصدرت أواخر الشهر الفائت قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات، قبل أن تعود لاحقاً وتصدر تعميماً بتمديد التعامل بها لمدة ستة أشهر قادمة، حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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