مطالبة الشرعية بالتراجع عن هذا القرار - أخبار كلمتك

اوضح البرلماني اليمني علي المعمري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس، إن "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون".



واكد المعمري أن "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".

وأضاف : "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟"، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة".



وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية قد أصدرت أواخر الشهر الفائت قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات، قبل أن تعود لاحقاً وتصدر تعميماً بتمديد التعامل بها لمدة ستة أشهر قادمة، حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية