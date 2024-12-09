رئيس مجلس الشورى يعلق على فوز الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.

وأشاد الدكتور بن دغر، بدور الشيخ العيسي في دعم وتطوير الكرة اليمنية، والجهود الحثيثة التي بذلها لرفع مستوى اداء المنتخبات الوطنية وتحقيق بطولات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الرياضة اليمنية.. متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية القادمة.