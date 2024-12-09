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رئيس مجلس الشورى يعلق على فوز الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الشورى يعلق على فوز الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الشورى يعلق على فوز الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.

وأشاد الدكتور بن دغر، بدور الشيخ العيسي في دعم وتطوير الكرة اليمنية، والجهود الحثيثة التي بذلها لرفع مستوى اداء المنتخبات الوطنية وتحقيق  بطولات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الرياضة اليمنية.. متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية القادمة.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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