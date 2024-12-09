سياسي طارق صالح يكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت وفد المكتب السياسي بمأرب - أخبار كلمتك

‏صرح مصدر مسؤول في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بأن عناصر مسلحة أطلقت النار، اليوم، على وفد من المكتب السياسي في مأرب أثناء ما كان في طريقه للمشاركة في إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا في ثورة الثاني من ديسمبر.

وأوضح المصدر أن الوفد الذي كان يضم رئيس الدائرة القانونية الدكتور عادل المسعودي، ورئيس فرع المكتب السياسي لمحافظة إب الأستاذ كامل الخوداني، ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة شبوة الشيخ أحمد خميس بن ضباب، ومنسق المكتب السياسي في الجوف الشيخ عبدالكريم ثوابة، تعرض لمحاولة اغتيال آثمة بعملية غادرة وجبانة أسفرت عن إصابة رئيس فرع إب واثنين من مرافقيهم.

وأكد أن العملية الإجرامية تحاول استهداف ما تحققت مؤخرًا من تقدمات في سياق تعزيز وحدة الصف الوطني، التي كان آخرها ما شهدته المخا من لوحة وطنية في الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم والأمين.

ودعا المصدر قيادة السلطة المحلية في مأرب إلى تحمُّل مسؤوليتها الكاملة، وفتح تحقيق بالجريمة، وملاحقة الجناة والقبض عليهم؛ لينالوا جزاءهم الرادع.