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شاهد بالصور .. هذا مايحدث في مأرب الآن - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. هذا مايحدث في مأرب الآن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. هذا مايحدث في مأرب الآن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:29 مساءً - كلمتك: خاص

 

تشهد شوارع محافظة مأرب الليلة ازدحاما كبيرا بعد زيادة عدد السيارات والباصات ووسائل النقل المختلفة وهو ما خلق أزمة حقيقية في المدينة وصعب المهمة على إدارة أمن المرور ورجال المرور في الشوارع خاصة عند الجولات والشوارع الرئيسية وفي مواسم الأعياد والمناسبات وحتى في الأيام العادية.

 

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطرق والخطوط الرئيسية وسط المدينة أصبحت شبه مشلولة تمامًا، حيث اصطفت المركبات في طوابير طويلة وسط حالة من التوتر من قبل السائقين والمواطنين الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الإدارة العشوائي0e9afb8be9.jpg60d676f7ee.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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