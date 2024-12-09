شاهد بالصور .. هذا مايحدث في مأرب الآن - أخبار كلمتك

تشهد شوارع محافظة مأرب الليلة ازدحاما كبيرا بعد زيادة عدد السيارات والباصات ووسائل النقل المختلفة وهو ما خلق أزمة حقيقية في المدينة وصعب المهمة على إدارة أمن المرور ورجال المرور في الشوارع خاصة عند الجولات والشوارع الرئيسية وفي مواسم الأعياد والمناسبات وحتى في الأيام العادية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطرق والخطوط الرئيسية وسط المدينة أصبحت شبه مشلولة تمامًا، حيث اصطفت المركبات في طوابير طويلة وسط حالة من التوتر من قبل السائقين والمواطنين الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الإدارة العشوائي