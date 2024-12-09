إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي محمد مصطفى الشرعبي بشأن زيارته لرئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة إب كامل الخوداني عقب تعرضه لمحاولة اغتيال

وأكد الشرعبي بالقول:

زرتُ اليوم الأخ العزيز كامل الخوداني بعد محاولة الاغتيال الغادرة التي استهدفته قرب مدينة مأرب وهو في طريقه إليها. أحمد الله على سلامته ونجاته من هذا الاعتداء الآثم، إذ يتمتع الأخ كامل بصحة وعافية، ويُرسل سلامه وتحياته للجميع.

وتابع بالقول:

هذه الحادثة تؤكد أن الأيادي الغادرة لا تزال تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن، لكن بإرادة الأحرار وصمودهم سنواصل الوقوف في وجه كل المخططات الإجرامية.

مختتما تغريدته قائلاً:

نسأل الله أن يحفظ اليمن وأبناءه من كل سوء.

هذا ونجا الأستاذ كامل الخوداني رئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة إب، من محاولة اغتيال تعرض لها خلال زيارته لمحافظة مأرب.

وقالت مصادر متطابقة أن الخوداني، أصيب بطلق ناري في قدمه نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قتل أحد مرافقيه.

وأفادت المصادر أن الحادثة أسفرت عن إصابة بعض مرافقيه، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة

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