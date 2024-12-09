قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

اوضح محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو ان الشعب السوري يقف على عتبة عهد جديد

وقال بن عديو في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏يقف الشعب السوري على عتبة عهد جديد تنتصر فيه إراداته وصبره الطويل وتضحياته الكبيرة في مواجهة الظلم والاستبداد والوحشية التي تعامل بها النظام مع شعب حر أبي وتتكشف للعالم بشاعة الجرائم والانتهاكات التي مارسها  على مدى عقود  حكمه الطويلة والتي يهتز لها كل ضمير حي

وتابع بالقول:كما أن الفرحة الغامرة التي تعم ‎سوريا تعكس أن النظام  كان معزولاً عن شعبه مستقوياً بالقمع والإرهاب الذي لم يصمد أمام إرادة الشعب وعزيمته

مختتما تغريدته قائلاً:مبارك للشعب السوري انتصاره العظيم  وألأمنيات له بالتعافي من جراحه وبالاستقرار والنماء .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

يحدث الان .. ازدحام خانق في مدينة كريتر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق