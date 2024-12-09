بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

اوضح محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو ان الشعب السوري يقف على عتبة عهد جديد

وقال بن عديو في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏يقف الشعب السوري على عتبة عهد جديد تنتصر فيه إراداته وصبره الطويل وتضحياته الكبيرة في مواجهة الظلم والاستبداد والوحشية التي تعامل بها النظام مع شعب حر أبي وتتكشف للعالم بشاعة الجرائم والانتهاكات التي مارسها على مدى عقود حكمه الطويلة والتي يهتز لها كل ضمير حي

وتابع بالقول:كما أن الفرحة الغامرة التي تعم ‎سوريا تعكس أن النظام كان معزولاً عن شعبه مستقوياً بالقمع والإرهاب الذي لم يصمد أمام إرادة الشعب وعزيمته

مختتما تغريدته قائلاً:مبارك للشعب السوري انتصاره العظيم وألأمنيات له بالتعافي من جراحه وبالاستقرار والنماء .