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رئيس مجلس القيادة يهنئ العاهل المغربي بنجاح العملية الجراحية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يهنئ العاهل المغربي بنجاح العملية الجراحية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ العاهل المغربي بنجاح العملية الجراحية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، هنأه فيها بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت له مؤخرا.


واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن خالص التهاني لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً الله ان يمن على جلالته بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، وان يحفظه من كل سوء ومكروه.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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