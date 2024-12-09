رئيس مجلس القيادة يهنئ العاهل المغربي بنجاح العملية الجراحية - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، هنأه فيها بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت له مؤخرا.



واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن خالص التهاني لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً الله ان يمن على جلالته بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، وان يحفظه من كل سوء ومكروه.