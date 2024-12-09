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الحكومة الشرعية تصرح بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تصرح بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تصرح بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر بشأن العملية الإرهابية التي قام بها مجهولون من خلال إطلاق النار على رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية " كامل الخوداني" في مأرب والذي تسببت بمقتل شخص في العملية الإجرامية واصيب آخرون بجانب الخوداني .

 


وقال الوزير الارياني في تصريح:

أجريت اتصالاً هاتفياً بأخي كامل الخوداني رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب، للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاته من محاولة الاغتيال الإرهابية الآثمة التي نفذتها عناصر إجرامية تابعة لمليشيا الحوثي التابعة لإيران، أثناء توجهه إلى مدينة مأرب، وأسفرت عن إصابة اثنين من  مرافقيه بجروح خطيرة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل

وأكد الوزير الارياني بالقول:إن هذه الجريمة النكراء، التي تأتي في وقت يشهد تقارباً بين المكونات السياسية والوطنية، وتوحيد الجهود والإمكانات للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية، تؤكد استمرار مساعي المليشيا في ضرب الوحدة الوطنية والتوافق السياسي، والسعي لتقويض أي جهود تهدف لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار

وحث الإرياني القوى السياسية على احباط هذه المخططات الخبيثة والمضي بخطوات ثابته نحو توحيد الجبهة الوطنية في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، ونؤكد أن شعبنا اصبح يعي جيدا أساليب المليشيا الحوثية، ومراهناتها على إذكاء الفتنة وبث الفرقة بين اليمنيين، وتوظيفها لصالح مشروعها التدميري

واختتم الوزير الارياني بالقول:نثق في قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب الجناة في هذه الحادثة وضبطهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة العامة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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