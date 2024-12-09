قيادي بارز بالانتقالي: حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك - أخبار كلمتك



علق القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن شيخ، على الأحداث المتسارعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال شيخ في تصريح لـ صحيفة«الأيام» إن هناك دروس مستفادة مما حصل في سوريا وهو حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك».

وأضاف «مقاتلو الجيش لن يخسروا أرواحهم من أجل فاسد وفاشل وعصابته المتربحة».

وأشار إلى أن الأنظمة التي تستعدي شعوبها وتجعل من مواطنيها مطايا لمشاريع الخارج ستجد نفسها يوما كالعاري المنزوع من كل قواه وقوته مها طال بقاؤه على عرش السلطة.

