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قيادي بارز بالانتقالي: حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك - أخبار كلمتك

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قيادي بارز بالانتقالي: حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي: حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - كلمتك/خاص:


علق القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن شيخ، على الأحداث المتسارعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.
وقال شيخ في تصريح لـ صحيفة«الأيام» إن هناك دروس مستفادة مما حصل في سوريا وهو حين تخسر حاضنتك الشعبية وتخسر صدق قضيتك ينهار جيشك وينفض جنودك من حولك».
وأضاف «مقاتلو الجيش لن يخسروا أرواحهم من أجل فاسد وفاشل وعصابته المتربحة».
وأشار إلى أن الأنظمة التي تستعدي شعوبها وتجعل من مواطنيها مطايا لمشاريع الخارج ستجد نفسها يوما كالعاري المنزوع من كل قواه وقوته مها طال بقاؤه على عرش السلطة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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