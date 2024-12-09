قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

إعلامي يقوم بزيارة كامل الخوداني عقب وقت قصير من محاولة الاغتيال ويتحدث عن حالته الصحية - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية يستعرض استراتيجية زيادة الصادرات - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة إنيمبا في نيجيريا - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

بعد اعتدائه على مدربه، أول تحرك من مجلس المنصورة ضد اللاعب أحمد شاهين - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايو والصومال تفضح الأمر - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

بن عديو يتحدث عن عهد جديد لهؤلاء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

القوى الوطنية والإسلامية فى غزة تشكر مصر والرئيس السيسى لجهود وقف العدوان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:الحوثيين يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هذه الدولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:الحوثيين يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ }. صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا  في قطاعِ غزة.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت من خلالِها هدفاً حساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ "يفنة" في أسدود، جنوبيَّ منطقةِ يافا بفلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ وقد أصابتِ الطائرةُ هدفَها بنجاح بفضل الله.

وتأتي هذه العمليةُ ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ إسنادِ المقاومةِ الفلسطينية.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ أنَّها ستواجهُ أيَّ عدوانٍ إسرائيليٍّ على بلدِنا بالمزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ للشعبِ الفلسطينيِّ لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

الكشف عن جريمة جديدة للحوثيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق