عاجل:الحوثيين يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هذه الدولة - أخبار كلمتك

اصدرت مليشيا الحوثيين بيانا جاء فيه:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ }. صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على مجازرِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت من خلالِها هدفاً حساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ "يفنة" في أسدود، جنوبيَّ منطقةِ يافا بفلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ وقد أصابتِ الطائرةُ هدفَها بنجاح بفضل الله.

وتأتي هذه العمليةُ ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ إسنادِ المقاومةِ الفلسطينية.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ أنَّها ستواجهُ أيَّ عدوانٍ إسرائيليٍّ على بلدِنا بالمزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ للشعبِ الفلسطينيِّ لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.