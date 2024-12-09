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خطأ طبي يودي بحياة شابة - أخبار كلمتك

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خطأ طبي يودي بحياة شابة - أخبار كلمتك

خطأ طبي يودي بحياة شابة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة عتق بمحافظة شبوة حادثة مأساوية جديدة، حيث أودى خطأ طبي بحياة شابة في مقتبل العمر داخل احدى المستشفيات، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات اللاذعة حول تكرار الأخطاء الطبية والإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين.

وفي رسالة وجهها الدكتور علي أحمد السدلة إلى محافظ شبوة،  عوض بن الوزير، انتقد بشدة ما وصفه بـ"التسيب والفوضى" داخل المستشفى، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية أصبحت ظاهرة مستمرة دون رقابة أو محاسبة جدية.

وأوضح الدكتور السدلة في رسالته تُهدر الأرواح بسبب الإهمال وسوء الإدارة، مؤكدًا أن أقسامًا جراحية داخل الهيئة أصبحت مكانًا لإزهاق الأرواح بدلًا من إنقاذها.

وقال السدلة بأسى: "اليوم نودع إحدى فلذات أكبادنا، وهي شابة كانت مليئة بالحياة، إلى مثواها الأخير. حرقة القلوب بفقدان الأحبة لا يمكن وصفها، ولا بد من وقفة جادة لإنهاء هذا العبث بأرواح الناس."

وأشار إلى أن استمرار هذه الأخطاء يعكس غياب الكفاءات الطبية المناسبة، متسائلًا في ختام رسالته: "متى سنرى الطبيب المناسب في المكان المناسب؟ ومتى سينتهي هذا الإهمال الذي يدمر العائلات ويعمق جراح ؟"


 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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