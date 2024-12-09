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اول اعتراف حوثي بانتهاء محور المقاومة عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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اول اعتراف حوثي بانتهاء محور المقاومة عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

اول اعتراف حوثي بانتهاء محور المقاومة عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:24 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي عبدالسلام جحاف:‏سيتحدث التاريخ بأن المحور مات باستشهادك أيها العظيم ، كنت الامان للمؤمنيين وباستشهادك سيذوق المؤمنيين الويل والذل والهوان ... لم نكن نعلم انك كل المحور
ونشر جحاف صورة لحسن نصر الله قبل ان يتحدث عن موت المحور عقب مقتل نصر الله

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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