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تنبيهات هامة للسائقين في خط باجل بالحديدة - أخبار كلمتك

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تنبيهات هامة للسائقين في خط باجل بالحديدة - أخبار كلمتك

تنبيهات هامة للسائقين في خط باجل بالحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:24 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدر مصدر محلي تنبيه هام للسائقين في خط باجل - مدينة الشرق - منطقة جعيرة

وقال المصدر: سائقنا العزيز، نود أن نلفت انتباهك إلى أن أحد شاحنات النقل الثقيل قد تعرضت لسقوط حمولتها في المنطقة.. لذا نرجو منك اتخاذ الحيطة والحذر.

1. توخي الحذر في المنعطفات:
أثناء القيادة في الخطوط اليمنية، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص في المنعطفات، حيث لا توجد إشارات أو تحذيرات قبل المنعطفات التي قد تحذرك من شدتها وخطورتها.

2. تأكد من تأمين الحمولة:
عليك التأكد من أن الحمولة مشدودة ومربوطة بشكل آمن، حتى لا تتعرض للسقوط في المنحنيات.

3. تعرف على الطريق:
من الضروري أن تكون على دراية كاملة بالخط الذي تسلكه. يجب أن تعرف عدد المنعطفات والمطبات، ومواقعها، وكذلك أماكن بائعي الماء والجزر والفراولة، لكي تتمكن من حساب مقدار توقفك دون التعرض لاي مخاطر او انقلابات.

4. سرعة القيادة:
ننصحك بشدة بتخفيف السرعة، حيث أن السرعة الزائدة تشكل خطرًا عليك وعلى الآخرين في جميع الأحوال.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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