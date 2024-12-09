تنبيهات هامة للسائقين في خط باجل بالحديدة - أخبار كلمتك

أصدر مصدر محلي تنبيه هام للسائقين في خط باجل - مدينة الشرق - منطقة جعيرة

وقال المصدر: سائقنا العزيز، نود أن نلفت انتباهك إلى أن أحد شاحنات النقل الثقيل قد تعرضت لسقوط حمولتها في المنطقة.. لذا نرجو منك اتخاذ الحيطة والحذر.

1. توخي الحذر في المنعطفات:

أثناء القيادة في الخطوط اليمنية، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص في المنعطفات، حيث لا توجد إشارات أو تحذيرات قبل المنعطفات التي قد تحذرك من شدتها وخطورتها.

2. تأكد من تأمين الحمولة:

عليك التأكد من أن الحمولة مشدودة ومربوطة بشكل آمن، حتى لا تتعرض للسقوط في المنحنيات.

3. تعرف على الطريق:

من الضروري أن تكون على دراية كاملة بالخط الذي تسلكه. يجب أن تعرف عدد المنعطفات والمطبات، ومواقعها، وكذلك أماكن بائعي الماء والجزر والفراولة، لكي تتمكن من حساب مقدار توقفك دون التعرض لاي مخاطر او انقلابات.

4. سرعة القيادة:

ننصحك بشدة بتخفيف السرعة، حيث أن السرعة الزائدة تشكل خطرًا عليك وعلى الآخرين في جميع الأحوال.