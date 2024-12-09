مجلس القيادة الرئاسي يثمن نتائج قمة الخليج ويؤكد التزام دول المجلس بدعم الشرعية - أخبار كلمتك

رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالنتائج التي خرجت بها قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، والتي أكدت على دعم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



وأشاد المجلس في بيان له بنتائج القمة، مؤكداً أنها تأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قبل دول المجلس لدعم الشرعية في اليمن ومواجهة التحديات التي تواجهها.



وقال إن مجلس القيادة الرئاسي يعتبر هذه النتائج دفعة قوية لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي.



وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزامه بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.

