اول تعليق حكومي على اقتحام اهم مصنع واطلاق النار على عماله - أخبار كلمتك

علق مسوول حكومي على أقدام المليشيات على إغلاق أحد المصانع الخاصة في محافظة الحديدة بقوة السلاح.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ، إن مسلحين حوثيين أقدموا في الساعات الأولى من فجر الإثنين على إغلاق بوابة مصنع شركة درهم "ديلسي" بمديرية المراوعة، ويمنعون عمال وموظفي المصنع من الدخول.

وأشار القديمي إلى أن عمال المصنع قاموا بإغلاق الطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة احتجاجاً على ذلك، حيث قال: "وعمال وموظفي المصنع يقومون في بإغلاق الطريق الرئيسي خط الحديدة - صنعاء إحتجاجاً على منعهم من دخول المصنع".

واختتم: "هذه الأيام تقوم مليشيا الإرهاب الحوثي بنهب رجال المال والأعمال لدفع إتاوات كبيرة لها تحت مسمى دورات طوفان الاقصى التي تعقدها في مديريات المحافظة.

