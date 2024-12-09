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اول تعليق حكومي على اقتحام اهم مصنع واطلاق النار على عماله - أخبار كلمتك

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اول تعليق حكومي على اقتحام اهم مصنع واطلاق النار على عماله - أخبار كلمتك

اول تعليق حكومي على اقتحام اهم مصنع واطلاق النار على عماله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

علق مسوول حكومي على أقدام المليشيات على إغلاق أحد المصانع الخاصة في محافظة الحديدة بقوة السلاح.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي ، إن مسلحين حوثيين أقدموا في الساعات الأولى من فجر الإثنين على إغلاق بوابة مصنع شركة درهم "ديلسي" بمديرية المراوعة، ويمنعون عمال وموظفي المصنع من الدخول.

وأشار القديمي إلى أن عمال المصنع قاموا بإغلاق الطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة احتجاجاً على ذلك، حيث قال: "وعمال وموظفي المصنع يقومون في بإغلاق الطريق الرئيسي خط الحديدة - صنعاء إحتجاجاً على منعهم من دخول المصنع".

واختتم: "هذه الأيام تقوم مليشيا الإرهاب الحوثي بنهب رجال المال والأعمال لدفع إتاوات كبيرة لها تحت مسمى دورات طوفان الاقصى التي تعقدها في مديريات المحافظة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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