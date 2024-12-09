إعلامي عسكري يمني يوجه نصيحة هامة لأبناء سوريا .. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

قال الإعلامي العسكري راشد معروف ‏نصيحة لكل أبناء الشعب السوري، نحن في اليمن عندما اسقطنا نظام الكهنوت الأمامي أجداد الحوثيين قبل ستين عام، وقتها، لم يتم محاكمتهم، وقررت الحكومة اليمنية الجديدة التسامح والتعايش معهم، وبعد خمسين عام أنقلبوا على الدولة وأسطقوها وعادت الإمامة والكهنوت لحكم صنعاء وتهجير اليمنيين.

واضاف: ولذلك إياكم إياكم والتسامح أو التهاون مع الشبيحة، وكل اتباع النظام، بحجة التعايش والتسامح، لأن هؤلاء سرطان سلالي خبيث سيعود ولن يرضى عنكم حتى يعود لحكمكم ولو بعد ألف عام.

وتابع: ولذلك أنصحكم لكي تضمنوا مستقبل سوريا والعيش بسلام، يجب عليكم إستئصال الورم من جسد سوريا بشكل نهائي، محاكمة لكل من له علاقة أو تعاون مع النظام،

واختتم: وهذا الحل الوحيد لضمان سلامة وأمن وإستقرار سوريا وقد أعذر من أنذر.