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يحدث الان .. ازدحام خانق في مدينة كريتر - أخبار كلمتك

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يحدث الان .. ازدحام خانق في مدينة كريتر - أخبار كلمتك

يحدث الان .. ازدحام خانق في مدينة كريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

تشهد مدينة كريتر في هذه الأثناء ازدحام خانق .

وقال مواطنون لكريتر سكاي أن مدينة كريتر تشهد حاليا طوابير طويلة من السيارات.

واضافوا:الازدحام بسبب اغلاق طريق جبل حديد(الحمراء) حيث ان الذي يريد الذهاب الى المعلا او التواهي عليه المرور من كريتر والعكس

وتحصل كلمتك على صورة تظهر هذا الازدحام صباح الاثنين

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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