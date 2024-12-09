يحدث الان .. ازدحام خانق في مدينة كريتر - أخبار كلمتك

تشهد مدينة كريتر في هذه الأثناء ازدحام خانق .

وقال مواطنون لكريتر سكاي أن مدينة كريتر تشهد حاليا طوابير طويلة من السيارات.

واضافوا:الازدحام بسبب اغلاق طريق جبل حديد(الحمراء) حيث ان الذي يريد الذهاب الى المعلا او التواهي عليه المرور من كريتر والعكس

وتحصل كلمتك على صورة تظهر هذا الازدحام صباح الاثنين