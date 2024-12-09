البحرية الأمريكية تُقرّ بتعرضها لهذا الأمر من قبل صنعاء. - أخبار كلمتك

أقر وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، بتعرض السفن الحربية الأمريكية لضربات واسعة من جماعة الحوثي في صنعاء .

وقال ديل تورو في تصريحات من على متن سفينة حربية في سان دييغو، إن "تعرض السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر لهجمات من اليمن أمر مثير للغضب.

وأشار إلى أنه لم تتعرض قواتنا البحرية لهجوم بهذه الطريقة منذ الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار الحوثيين باستهداف حاملات الطائرات والقطع البحرية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب في إطار عملياتها المساندة لغزة.