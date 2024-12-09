ضبط المتهم بإطلاق النار على عاقل منطقة المقد الحامي في حضرموت - أخبار كلمتك

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر مساء الاحد 2024/12/8 م الجندي ( ا . ع .ال) الذي قام بإطلاق النار على عاقل منطقة مقد الحامي ( أحمد ابوبكر المقدي ) قبل عدة اسابيع ولاذا بالفرار وجاءت عملية القبض عليه بعد عملية بحث وتحري واسعة تمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه في المنطقة الشرقية بمدينة الشحر ، وإيداعه الحجز .

وقال مدير أمن الشحر العقيد خالد عوض الجمحي أن الأجهزة الأمنية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل ملفه إلى النيابه العامة لينال جزاءه العادل .

وقدم الجمحي شكره وتقديره لكافة وحدات الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر على الدور الكبير الذي قاموا به في عملية إلقاء القبض على الجندي الذي ظل هارباً بعد أن قام بإطلاق النار على عاقل حارة المقد الحامي في واقعة شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة