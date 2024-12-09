الرياضة - 10:15 - تريزيجيه مطلب جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:15 - تريزيجيه مطلب جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

اتهام المطرب جاي زي وصديقه ديدي باغتصاب قاصر منذ 24 عاما - أخبار كلمتك

اتهام المطرب جاي زي وصديقه ديدي باغتصاب قاصر منذ 24 عاما - أخبار كلمتك

رئيس بايرن ميونخ يكشف موقفه من تجديد عقد نجم الفريق - أخبار كلمتك

رئيس بايرن ميونخ يكشف موقفه من تجديد عقد نجم الفريق - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة 11 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة 11 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

كولر يتلقى تقريرًا طبيًّا عن إصابة مصطفى شوبير - أخبار كلمتك

كولر يتلقى تقريرًا طبيًّا عن إصابة مصطفى شوبير - أخبار كلمتك

"تنمية المشروعات" يقدم تمويل "حرفة" للمشروعات التراثية - أخبار كلمتك

"تنمية المشروعات" يقدم تمويل "حرفة" للمشروعات التراثية - أخبار كلمتك

المشاط: تفعيل برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد - أخبار كلمتك

المشاط: تفعيل برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد - أخبار كلمتك

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان تنظم ندوة حول الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان تنظم ندوة حول الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

فتح باب التقديم لوظائف التنمية المحلية اليوم في البوابة الحكومية - أخبار كلمتك

فتح باب التقديم لوظائف التنمية المحلية اليوم في البوابة الحكومية - أخبار كلمتك

إستعدادات واسعة لانطلاق إنتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم في هذه الدولة - أخبار كلمتك

إستعدادات واسعة لانطلاق إنتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم في هذه الدولة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

ضبط المتهم بإطلاق النار على عاقل منطقة المقد الحامي في حضرموت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط المتهم بإطلاق النار على عاقل منطقة المقد الحامي في حضرموت - أخبار كلمتك

ضبط المتهم بإطلاق النار على عاقل منطقة المقد الحامي في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر مساء الاحد 2024/12/8 م الجندي ( ا . ع .ال) الذي قام بإطلاق النار على عاقل منطقة مقد الحامي ( أحمد ابوبكر المقدي ) قبل عدة اسابيع ولاذا بالفرار وجاءت عملية القبض عليه بعد عملية بحث وتحري واسعة تمكنت من خلالها الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه في المنطقة الشرقية بمدينة الشحر ، وإيداعه الحجز . 

وقال مدير أمن الشحر العقيد خالد عوض الجمحي أن الأجهزة الأمنية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل ملفه إلى النيابه العامة لينال جزاءه العادل .

وقدم الجمحي شكره وتقديره لكافة وحدات الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر على الدور الكبير الذي قاموا به في عملية إلقاء القبض على الجندي الذي ظل هارباً بعد أن قام بإطلاق النار على عاقل حارة المقد الحامي في واقعة شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

انتشار عناصر الحوثيين لحصار هذا المصنع الكبير في الحديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق