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مذيع بقناة اماراتية:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز هذا الامر فسيدك سيهرب - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز هذا الامر فسيدك سيهرب - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز هذا الامر فسيدك سيهرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:يا ترى أين ذهب الجنود والضباط الذين ارتكبوا فضائع بحق الشعب السوري وما أبشعها من جرائم مخيفة لا يصدقها عقل ؟؟
واضاف:كلهم مرصودين ومعروفين فكيف سيردون على ضحاياهم ..يا الله !!
واختتم:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز الإجابات فحينها ستبقى وحيدا وسيدك قد هرب !

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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