قال الاعلامي عادل اليافعي:يا ترى أين ذهب الجنود والضباط الذين ارتكبوا فضائع بحق الشعب السوري وما أبشعها من جرائم مخيفة لا يصدقها عقل ؟؟
واضاف:كلهم مرصودين ومعروفين فكيف سيردون على ضحاياهم ..يا الله !!
واختتم:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز الإجابات فحينها ستبقى وحيدا وسيدك قد هرب !
مذيع بقناة اماراتية:لكل من ارتكب فضائع في اليمن جهز هذا الامر فسيدك سيهرب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:يا ترى أين ذهب الجنود والضباط الذين ارتكبوا فضائع بحق الشعب السوري وما أبشعها من جرائم مخيفة لا يصدقها عقل ؟؟
قال الاعلامي عادل اليافعي:يا ترى أين ذهب الجنود والضباط الذين ارتكبوا فضائع بحق الشعب السوري وما أبشعها من جرائم مخيفة لا يصدقها عقل ؟؟
0 تعليق