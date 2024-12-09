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الحوثيين يعلنون توقيف خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون توقيف خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون توقيف خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكدَّ وزير خارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، جمال عامر، عدم وجود أي علاقة بين التوقيع على خارطة الطريق وموقف جماعته من دعم وإسناد قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقائه في صنعاء المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، وفق وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية.


وقال عمار إن "السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي، وإن المبعوث الأممي يعلم أن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن، التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر".

وأشار عامر، إلى "أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة".


وأوضحت المسؤولة السياسية "أن المبعوث الخاص حريص على الدفع بعجلة السلام في اليمن بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني".

وكان المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2023 توافق الأطراف اليمنية على خارطة طريق للسلام.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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