الحوثيين يعلنون توقيف خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

أكدَّ وزير خارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، جمال عامر، عدم وجود أي علاقة بين التوقيع على خارطة الطريق وموقف جماعته من دعم وإسناد قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقائه في صنعاء المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، وفق وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية.



وقال عمار إن "السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي، وإن المبعوث الأممي يعلم أن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن، التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر".

وأشار عامر، إلى "أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة".



وأوضحت المسؤولة السياسية "أن المبعوث الخاص حريص على الدفع بعجلة السلام في اليمن بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني".

وكان المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2023 توافق الأطراف اليمنية على خارطة طريق للسلام.