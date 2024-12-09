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إنتحار طفل في المخا - أخبار كلمتك

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إنتحار طفل في المخا - أخبار كلمتك

إنتحار طفل في المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:29 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد شهود عيان عن إنتحار طفل في مدينة المخا 

وقال الشهود : أن طفل في مدينة المخا اقدم على الانتحار خنقا

وبحسب الشهود أن الطفل يبلغ من العمر ١٥ عام 

ويذكر أن الواقعة حدثت في قرية المناصيب في مدينة المخا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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