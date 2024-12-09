لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

قال السياسي هاني علي سالم البيض:‏في لقاء ودي وإيجابي مساء امس بالاخ نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني القائد طارق محمد عبدالله صالح كان حديث شيق ومتنوع ..

واضاف:وكان اليمن بشطريه شمالاً وجنوباً محل اهتمام ومحور نقاشنا ،، كذلك التطورات الأخيرة بالمنطقة حاضرة نحتاج في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة لقيادات سياسية وعسكرية صلبة يفكرون بعقلية رجال الدولة وبعيداً عن الخلافات السياسية السابقة ، وثقافة الكراهية ،

واختتم:واهمها ناجحين بمهامهم ومسؤولياتهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة تحياتي لمن يريد ان يفهم ..ويفكر مرحليًا بشكل جيد ومتوازن