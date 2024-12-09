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لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

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لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

لاول مرة البيض يلتقي طارق صالح وهذا مادار بينهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال السياسي هاني علي سالم البيض:‏في لقاء ودي وإيجابي مساء امس  بالاخ نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني القائد طارق محمد عبدالله صالح كان حديث شيق ومتنوع .. 
واضاف:وكان اليمن بشطريه شمالاً وجنوباً محل اهتمام ومحور نقاشنا ،، كذلك التطورات الأخيرة بالمنطقة حاضرة نحتاج في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة لقيادات سياسية وعسكرية صلبة يفكرون بعقلية رجال الدولة  وبعيداً عن الخلافات السياسية السابقة ، وثقافة الكراهية ،

واختتم:واهمها ناجحين بمهامهم ومسؤولياتهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة تحياتي لمن يريد ان يفهم ..ويفكر مرحليًا بشكل جيد ومتوازن

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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