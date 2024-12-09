شاهد اول ظهور لبشار الاسد من هذه الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

أعلن الكرملين، الأحد، رسميا تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في العاصمة الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته في موسكو، وذلك بعد إسقاط نظامه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.

وقال المصدر لوكالتي "تاس" و"ريا نوفوستي" الرسميتين إن "الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو".

وأضاف أن روسيا منحتهم اللجوء "لدواع إنسانية"، على حد تعبيره.

وحسب الكرملين، فإن الفصائل السورية المعارضة التي سيطرت على دمشق "ضمنت أمن" القواعد العسكرية الروسية.

ونشرت وسائل إعلام صورة قالت إنها توثق أول ظهور للرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته لحظة وصولهما العاصمة الروسية موسكو، وذلك عقب هروبه من دمشق، بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليها.

