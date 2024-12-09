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شاهد اول ظهور لبشار الاسد من هذه الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

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شاهد اول ظهور لبشار الاسد من هذه الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور لبشار الاسد من هذه الدولة عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - كلمتك/

أعلن الكرملين، الأحد، رسميا تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في العاصمة الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته في موسكو، وذلك بعد إسقاط نظامه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.

وقال المصدر لوكالتي "تاس" و"ريا نوفوستي" الرسميتين إن "الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو".

وأضاف أن روسيا منحتهم اللجوء "لدواع إنسانية"، على حد تعبيره.

وحسب الكرملين، فإن الفصائل السورية المعارضة التي سيطرت على دمشق "ضمنت أمن" القواعد العسكرية الروسية.

ونشرت وسائل إعلام صورة قالت إنها توثق أول ظهور للرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته لحظة وصولهما العاصمة الروسية موسكو، وذلك عقب هروبه من دمشق، بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليها.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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